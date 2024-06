Accablée de mille maux au printemps, l'équipe Visma-Lease a bike avance à tâtons sur le Dauphiné, sans savoir si Jonas Vingegaard sera rétabli ou non pour le Tour de France. En attendant, Sepp Kuss et Matteo Jorgenson se tiennent prêts au cas où.

'équipe Visma-Lease a bike avance à tâtons sur le Dauphiné. IMAGO/Photo News

ATS

Le contraste est saisissant avec l'an dernier, quand l'armada néerlandaise marchait le torse bombé derrière son leader au milieu d'une saison durant laquelle les frelons allaient gagner les trois grands Tours. L'année 2024 n'a pas si mal commencé non plus avec la victoire inattendue de Matteo Jorgenson sur Paris-Nice, propulsant en pleine lumière le pâle Américain venu de l'équipe Movistar.

Mais depuis, c'est une hécatombe. Coup sur coup, Visma a perdu ses deux totems, d'abord Wout Van Aert, puis Vingegaard, victime de graves chutes les envoyant à l'hôpital avec de multiples fractures. Et c'est toute l'équipe qui a souffert d'un manque de résultats au printemps.

«Jonas aura le dernier mot»

Le flou autour de Vingegaard, double vainqueur sortant, est lui total. Son entraîneur Tim Heemskerk et Richard Plugge soulignent qu'il fait de «gros progrès» mais insistent qu'il ne sera au départ à Florence que s'il est «à 100%». La décision finale devrait intervenir tard, à quelques jours seulement du Tour. «Jonas aura le dernier mot. On ne forcera jamais un coureur à s'aligner», assure le directeur sportif Merijn Zeeman.

Face à cette incertitude au sein d'une équipe réputée pour tout planifier au millimètre, deux hommes en particulier ne savent pas sur quel pied danser. Sepp Kuss, vainqueur du dernier Tour d'Espagne, et Matteo Jorgenson, lauréat de Paris-Nice, sont a priori dévolus à un rôle de lieutenants de luxe pour Vingegaard sur le Tour.

Lieutenants prêts à s'adapter

En cas de forfait du Danois, les deux Américains glisseraient dans un statut de co-leaders avec un partage des tâches à définir. «J'espère que Jonas pourra faire le Tour, cela nous donnerait un objectif supérieur. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à m'adapter. Mais il faudra ajuster un peu les attentes», souligne Kuss, équipier modèle et modeste.

«Je suis ambitieux mais il faut aussi être réaliste. Le Tour est la course la plus difficile à gagner ou même pour être sur le podium», poursuit le coureur de 29 ans, quand on lui demande s'il se sent capable de batailler avec Tadej Pogacar et consorts.

Ensemble, mais aussi en concurrence, Kuss et Jorgenson doivent rejoindre Vingegaard à Tignes dès la fin du Critérium du Dauphiné, qui se tient cette semaine. Dans la station de ski savoyarde, ils pourront mesurer de visu les progrès du Danois et savoir enfin à quelle sauce ils seront mangés au Tour de France.

AFP