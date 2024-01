Le Final Four de la SBL Cup se tient ce week-end à Clarens. Fribourg, les Lions de Genève, Massagno et Vevey se battront pour le premier trophée de la saison.

Natan Jurkovitz (au centre) et Olympic se profilent en grands favoris à Clarens. KEYSTONE

Avant le début de la saison, Arnaud Cotture avait prévenu dans une interview à Keystone-ATS: «Les vrais trophées commencent en janvier.» A l'époque, les Fribourgeois n'avaient pas encore leur place garantie à Clarens. «Il faut déjà se qualifier pour ce rendez-vous», annonçait-il prudemment, alors que son équipe avait échoué en quart de finale de l'édition 2022/23 de cette compétition.

La qualification logiquement acquise, Olympic se profile en grand favori à Clarens. Hormis la Supercoupe début octobre face à Massagno, Fribourg Olympic a réalisé un carton plein cette saison. 17 matches de championnat et autant de victoires, une qualification pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, les joueurs de Thibaut Petit ont toutes les cartes en mains pour aller chercher une 8e victoire dans cette SBL Cup.

Les clubs fribourgeois pour le doublé ?

Les superstitieux pourront sans autre mettre une pièce sur le champion, car nous sommes en année paire et Olympic s'est imposé en 2018, 2020 et 2022. Mais pour cela, il faudra se défaire tout d'abord de Massagno samedi à 16h. Et le tenant du titre entend bien se payer le champion une deuxième fois cette saison après la Supercoupe. Nul doute que les frères Mladjan auront à coeur de réussir un truc, surtout Dusan qui arrive gentiment en fin de carrière à 37 ans.

Dans l'autre demi-finale, les Lions de Genève affrontent Vevey à 19h. Les deux clubs affichent à peu près le même bilan cette saison: douze victoires et cinq revers pour les Genevois contre onze succès et six défaites pour les Vaudois en championnat. Les deux formations se sont défiées il y a moins d'une semaine aux Galeries du Rivage et ce sont les Lions qui sont sortis vainqueurs 89-86. La rivalité entre les deux organisations sera encore exacerbée le 10 février à l'occasion des demi-finales de la Coupe de Suisse, où là aussi le match se jouera à Vevey.

La finale dames (dimanche à 13h) mettra aux prises Elfic Fribourg à Troistorrents. Les Elfes seront comme toujours les grandissimes favorites, elles qui se sont imposées à sept reprises lors des huit dernières éditions. Il n'y a que Winterthour en 2020 qui était parvenu à dérégler la belle machine fribourgeoise. C'est d'ailleurs cette surprenante défaite qui avait fait revenir Romain Gaspoz sur le banc d'Elfic, lui qui avait déjà coaché de 2010 à 2017.

Le basket fribourgeois espère un doublé, comme en 2018 et 2022. Alors, rebelote en 2024 ?

jfd, ats