L'ancien sélectionneur Gareth Southgate, le prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro et l'actrice Carey Mulligan figurent parmi les plus de 1'200 Britanniques distingués lundi par le roi Charles III à l'occasion du Nouvel an pour leur réussite ou service envers le Royaume-Uni.

Le prix Nobel de littérature 2017 d'origine japonaise et naturalisé britannique Kazuo Ishiguro a été fait Compagnon d'honneur. Cette récompense exceptionnelle créée par George V en 1917 ne peut compter au maximum que 65 récipiendaires vivants.

Autre pilier de la culture britannique, le comédien et scénariste Stephen Fry, 67 ans, connu pour avoir interprété l'auteur Oscar Wilde dans le film éponyme de Brian Gilbert en 1997, a été fait Chevalier de l'ordre de l'Empire britannique.

Il a été récompensé pour son action auprès de l'association Mind, qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles mentaux – lui-même est atteint de troubles bipolaires – ainsi que pour son rôle au sein de l'ONG Fauna and Flora International, qui oeuvre à la conservation de la nature.

L'actrice Carey Mulligan, 39 ans, auréolée d'un Bafta (les Oscars britanniques) en 2009 pour son rôle dans Une Education, est faite Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.

Lanceurs d'alerte

Dans le domaine sportif, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale de football Gareth Southgate, 54 ans, a été fait Chevalier. Après huit années marquées par deux finales successives perdues à l'Euro en 2021 et 2024, il a quitté son poste en juillet dernier.

Année olympique oblige, cette liste 2024 comprend nombre de sportifs s'étant illustrés à Paris, à l'image de la sprinteuse en fauteuil Hannah Cockroft, 32 ans et neuf fois médaillée d'or aux JO (dont deux fois à Paris), faite Chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. La spécialiste du demi-fond de 22 ans, Keely Hodgkinson, médaille d'or sur le 800 m aux derniers JO, a été faite Membre de l'ordre de l'Empire britannique, tandis que le cycliste Tom Pidcock, médaillé d'or en VTT cross-country, a été élevé au rang d'Officier.

Dans le domaine politique, le maire de Londres Sadiq Khan, réélu l'an dernier pour un troisième mandat, a été fait Chevalier. Le roi a également décoré plusieurs victimes et lanceurs d'alerte du scandale des postiers britanniques qui ont été poursuivis à tort pendant des années pour vol sur la base d'informations erronées d'un logiciel de comptabilité.