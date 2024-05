Grayson Murray «s'est donné la mort» - écrivent ses parents

Le professionnel Grayson Murray, qui est mort samedi à l'âge de 30 ans, s'est suicidé. L'Américain «s'est donné la mort», écrivent ses parents dans un communiqué qui fait état de leur «cauchemar» des dernières 24 heures.

Grayson Murray des États-Unis pendant le premier tour du tournoi de golf 2024 PGA, le 16 mai 2024 à Louisville. IMAGO/Bildbyran

ATS

Murray, deux fois vainqueur sur le circuit PGA, s'était brusquement retiré du Charles Schwab Challenge vendredi. Après sa victoire à Hawaii en janvier, le joueur avait évoqué des problèmes d'alcoolisme et de santé mentale. «J'ai été prêt à abandonner de nombreuses fois, me laisser tomber moi-même, laisser tomber le golf, et parfois laisser tomber la vie», expliquait-il alors.

ATS