08.04 - Trampoline : la fin de 43 ans d’attente pour la Suisse

Le Vaudois Léo Mesce (14 ans) a obtenu la médaille d'argent au championnat d'Europe juniors de trampoline à Guimaraes. Selon la Fédération suisse de gymnastique, la dernière médaille suisse à ce niveau remontait à 1981.

07.04 - Football : défaite historique pour l’Ajax Amsterdam

La saison difficile de l'Ajax Amsterdam a atteint un nouveau historique. Dimanche, le club 36 fois champion des Pays-Bas, a concédé la plus lourde défaite de son histoire en championnat sur le terrain du Feyenoord Rotterdam (0-6). Le Brésilien Igor Paixão et le Gambien Yankuba Minteh ont tous deux marqué deux fois. Au classement, après 29 tours, Feyenoord est deuxième à neuf points du PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam est sixième.

07.04 - Coupe du Roi : Bilbao met fin à une longue disette

L'Athletic Bilbao a mis fin à quarante ans de disette, en remportant la Coupe du Roi. Les Basques sont venus à bout de Majorque aux tirs au but (4-2, 1-1 après prolongations) à Séville, théâtre d'une finale longtemps indécise. Le club basque, longtemps détenteur du record de victoires en Copa del Rey, en compte désormais 24 à son palmarès. En quatre décennies, le FC Barcelone a eu le temps de faire mieux avec 31 trophées alors que l'Athletic devait perdre six finales...

07.04 - Natation : Bollin réussit la limite pour les JO de Paris

Thierry Bollin a réussi une limite pour les Jeux de Paris lors de l'ultime journée des Championnats de Suisse d'Uster. Le Bernois de 24 ans a nagé le 100 m dos en 53''67 lors de séries. La limite était fixée à 53''74. Thierry Bollin avait cueilli le bronze sur 40 m dos en décembre lors des Championnats d'Europe en petit bassin d'Otopeni.

06.04 - Cyclisme : Lotte Kopecky s'adjuge l'Enfer du Nord

Lotte Kopecky (SD Worx) a enlevé Paris – Roubaix. La Belge s'est imposée au sprint devant l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM). La Genevoise Elise Chabbey a pris la 11e place à 28'' de Lotte Kopecky.

06.04 - Football : la Suisse ne disputera pas l'Euro M19

Battue 2-0 par l'Angleterre et tenue en échec 0-0 par l'Italie, la Suisse ne disputera pas l'Euro M19 des filles en juin prochain en Lituanie. La sélection dirigée par Veronica Maglia a déjà perdu toutes ses illusions après deux rencontres lors de ce tour qualificatif organisé au Portugal. La rencontre de mardi contre le Portugal n'aura aucun enjeu.

05.04 - MotoGP : Fabio Quartararo prolonge chez Yamaha

Le Français Fabio Quartararo, champion du monde 2021 de MotoGP, a prolongé de deux saisons, jusque fin 2026, son contrat avec Yamaha. Une information donnée vendredi par le constructeur japonais. «Je suis très content d'annoncer que je vais poursuivre l'aventure en bleu. Cet hiver, Yamaha m'a prouvé qu'ils avaient une nouvelle approche et un nouvel état d'esprit bien plus agressif. Je suis très confiant: nous allons retrouver les sommets ensemble», a déclaré le pilote de 24 ans dans un communiqué.

05.04 - Super League : le Bâlois Renato Veiga sur le flanc

Renato Veiga ne sera vraisemblablement pas à disposition du FC Bâle pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain portugais de 20 ans a été victime d'une belle entorse à une cheville samedi lors du match à domicile contre Zurich (2-2).

05.04 - Swiss League : Sandro Forrer s’engage avec Viège

Sandro Forrer poursuit sa carrière en Swiss League après cinq saisons passées à Rapperswil. L'attaquant de 26 ans s'est engagé pour deux ans avec Viège. Forrer a résilié son contrat valable avec les Lakers.

04.04 - National League : trois matches de suspension pour Sven Jung

Sven Jung (29 ans) manquera le début de la prochaine saison de National League. Le défenseur du HC Davos a écopé de trois matches de suspension pour une charge sur Antti Suomela (Lausanne) lors du septième match des quarts de finale des play-off. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 3400 francs.

04.04 - National League : Olofsson rentre en Suède

Jesper Olofsson (31 ans) quitte Bienne après deux saisons. L'attaquant suédois retourne dans son pays: il s'est engagé pour cinq ans avec Modo Hockey, son club d'origine. Avant d'évoluer à Bienne, Olofsson avait disputé une saison à Berne et une autre avec Langnau. En 184 matches de National League, il a inscrit 150 points.

04.04 - Tennis : Wawrinka obtient une wild card

Stan Wawrinka (ATP 82) disputera le Masters 1000 de Monte-Carlo (6-14 avril). Le Vaudois, vainqueur de l'épreuve en 2014, a reçu une wild card de la part des organisateurs.

03.04 - Super League : GC amputé d'un élément important

Kristers Tobers s'est blessé à la cuisse et manquera trois à quatre semaines. C'est ce que GC a communiqué mercredi. Le défenseur s'est blessé lors du match de Super League contre Lausanne le lundi de Pâques.

03.04 - Super League : Bâle privé de Benjamin Kololli

Benjamin Kololli s'est déchiré le mollet droit lors du match de Super League de samedi dernier contre Zurich. Bâle a annoncé mercredi sur X (Twitter) que le joueur de 31 ans serait absent plusieurs semaines. En février déjà, Kololli, qui avait quitté le Japon pour Bâle en hiver, avait dû s'absenter deux semaines en raison d'une élongation au mollet.

03.04 - Swiss League : la Tchaux signe le MVP autrichien

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce l'arrivée de Steven Owre (27 ans). Le centre canado-américain de 27 ans sort d'une saison remarquable en 1re division autrichienne (ICEHL) avec les Pioneers Vorarlberg: meilleur compteur de la ligue avec 72 points en 56 matches, il a été désigné MVP.

01.04 - Golf : un premier titre pour l'Allemand Stephan Jaeger

L'Allemand Stephan Jaeger (34 ans) a provoqué la surprise en remportant le tournoi PGA de Houston. Professionnel depuis 2012, il a fêté sa première victoire sur le tour PGA en devançant notamment le numéro un mondial, l'Américain Scottie Scheffler. Jaeger, qui disputait son 135e tournoi sur le circuit nord-américain, a terminé l'épreuve à 12 coups sous le par, soit un coup d'avance sur un groupe de cinq concurrents parmi lesquels Scheffler. Celui-ci visait la passe de trois après ses récents succès au Palmer Invitational et au Players Championship, où il était devenu le premier golfeur à conserver son titre.

01.04 - Golf : Nelly Korda poursuit sa moisson

L'Américaine Nelly Korda a remporté le Ford championship en Arizona, gagnant ainsi un troisième tournoi d'affilée sur le circuit nord-américain (LPGA). Un tel exploit n'avait pas été réalisé depuis 2016. La numéro un mondiale, qui est la fille de l'ex-joueur de tennis tchèque Petr Korda et la soeur de Sebastian, également tennisman, a survolé la compétition. Elle a terminé à -20, avec deux coups d'avance sur l'Australienne Hira Naveed. Dimanche, elle a réalisé sept birdies, rendant ainsi une carte de 65 et glanant ainsi un 11e titre sur le circuit LPGA.