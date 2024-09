Steve Guerdat a remporté comme l'an dernier la finale de la Coupe de Suisse de saut d'obstacles, organisée dimanche dans le cadre du CSI d'Ascona.

Steve Guerdat (ici aux JO de Paris) a remporté comme l'an dernier la finale de la Coupe de Suisse de saut d'obstacles. IMAGO/Martin Dokoupil

ATS

En selle sur sa jument française Easy Star, Steve Guerdat fut l'un des deux seuls cavaliers à signer un double sans faute dans cette finale de Coupe. Le vice-champion olympique 2024 s'est cependant montré bien plus rapide en deuxième manche que son dernier rival, Elian Baumann, qui montait Jour de Fête del Cabanon.

Le podium est complété par le Neuchâtelois Bryan Balsiger, auteur d'une faute en premier manche sur Castiel. Cette épreuve, initialement prévue en juin à St-Gall, avait dû être reportée en raison du mauvais temps.

Le Grand Prix dominical du concours tessinois a par ailleurs été remporté par l'Anglais Robert Whitaker et Vermento. Seul Suisse ayant signé un sans faute sur le parcours normal, Niklaus Schurtenberger a terminé 4e après avoir fait tomber une perche en barrage sur C-Steffra. Edouard Schmitz et Romain Duguet ont fini respectivement 8e et 9e de ce GP.

ATS