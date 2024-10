Un alpiniste népalais de 18 ans est devenu mercredi le plus jeune grimpeur de l'histoire à escalader les 14 sommets de plus de 8’000 m d'altitude de la planète en gravissant le Shisha Pangma (Chine), a-t-on appris auprès de son équipe.

Nima Rinji Sherpa est devenu le plus jeune grimpeur de l'histoire à escalader les 14 sommets de plus de 8’000 m d'altitude du monde. AFP

AFP Nicolas Larchevêque

Nima Rinji Sherpa «a atteint le sommet ce matin», a annoncé son père, Tashi Sherpa, à l'AFP. «Il s'était bien entraîné et était persuadé de pouvoir le faire». La conquête des 14 pics les plus hauts du monde, situés dans les massifs de l'Himalaya et du Karakorum est considérée comme l'un des «Graal» de l'alpinisme.

Depuis l'Italien Reinhold Messner en 1986, seuls une cinquantaine de grimpeurs y sont parvenus. Plus d'une vingtaine d'alpinistes ont rallié cette saison le camp de base du Shisha Pangma (8’027), dans la province chinoise du Tibet, dans l'espoir de terminer leur quête des 14 «8’000».

«Ce sommet n'est pas seulement l'aboutissement de mon parcours personnel mais aussi un tribut à tous les sherpas qui ont osé rêvé au-delà des limites qui nous ont été traditionnellement imposées», a déclaré Nima Rinji Sherpa.

«La haute montagne est plus qu'un travail, c'est un témoignage de notre force, de notre résilience et de notre passion», a poursuivi le jeune homme, issu d'une famille de sherpas qui a créé la plus grande entreprise d'expéditions himalayennes. Nima Rinji Sherpa a débuté la haute montagne à 16 ans en escaladant le mont Manaslu en août 2022.

Le précédent plus jeune vainqueur des 14 «8’000» était le Népalais Mingma Gyabu «David» Sherpa, qui avait réussi en 2019 à l'âge de 30 ans.

«Nima s'est affranchi de tous les stéréotypes»

«C'est un moment de fierté pour notre pays», s'est réjoui auprès de l'AFP le président de l'Association népalaise de haute montagne, Nima Nuru Sherpa. «Nima s'est affranchi de tous les stéréotypes, son succès montre que tout est possible avec une forte détermination», a-t-il ajouté.

Les grimpeurs népalais - pour la plupart issus des vallées du mont Everest - ont longtemps été considérés comme les petites mains de l'alpinisme, chargées de porter le matériel et d'équiper les voies d'ascension vers les sommets himalayens pour de nombreux grimpeurs étrangers. Leurs exploits les ont fait récemment accepter comme des alpinistes à part entière.

En 2021, une expédition de grimpeurs népalais a réussi la première ascension hivernale du K2 pakistanais, la deuxième plus haute montagne du monde (8’611 m).