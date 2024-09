Kilian Jornet a gravi tous les «4'000» des Alpes en... 19 jours !

Lancé dans un défi fou dans les Alpes, la légende espagnole du trail Kilian Jornet a annoncé dimanche avoir atteint son 82e sommet de plus 4'000 mètres en 19 jours, une performance inédite réalisée uniquement à pied et en vélo.

AFP Clara Francey

«Ce projet a été le challenge le plus fort que j'ai réalisé, au niveau physique, technique et mental. Il fallait être concentré pendant des heures et des heures à parcourir ces terrains», a dit Jornet, 36 ans, dans une vidéo transmise à l'AFP.

Débuté le 15 août en Suisse avec l'ascension de la Bernina, ce projet intitulé Alpine Connections, durant lequel le Catalan aura atteint l'intégralité des sommets de plus 4'000 mètres recensés dans les Alpes, s'est achevé dans le massif des Ecrins dimanche.

Les chiffres donnés par son équipe donnent le vertige : en 19 jours, Kilian Jornet a parcouru un peu plus de 1'000 km, à pied et à vélo uniquement, pour un dénivelé de plus de 70'000 mètres.

Il a battu du même coup le record de durée pour atteindre tous les «4.000» des Alpes, détenus depuis 2008 par les alpinistes italiens Diego Giovannini et Franco Nicolini, qui ont terminé leur expédition en 62 jours.

«Ce que je garde le plus, ce sont les instants partagés avec les amis sur les crêtes, les beaux couchers de soleil», a expliqué le sportif, grand amoureux du sport en montagne sous toutes ses formes (alpinisme, randonnée, trail, ultra-trail, vélo...).

Kilian Jornet s'était déjà lancé en octobre 2023 dans un projet similaire: huit jours dans les Pyrénées pour gravir 177 sommets de plus de 3'000 mètres d'altitude, non loin des montagnes au pied desquelles il a grandi.

Pour son projet dans les Alpes, il a été accompagné à de nombreuses reprises par des amis et des alpinistes de renom comme le Français Benjamin Védrines, avec qui il a atteint son dernier sommet.

«J'étais ému et honoré d'être avec lui sur ce dernier sommet. Cela représente une grande page de l'histoire de l'alpinisme. Kilian a fait quelque chosse d'inspirant avec ce projet», a estimé auprès de l'AFP Védrines, spécialiste des ascensions en style alpin.

«Maintenant, c'est le moment de se reposer et aussi d'assimiler tout ce qui s'est passé. On a vécu des moments très forts émotionnellement», a déclaré Jornet, quadruple vainqueur de l'Ultra-trail du Mont-Blanc, dont la 21e édition s'est achevée ce week-end à Chamonix.

Rencontré en mai par l'AFP, «l'ultra-terrestre» avait annoncé souhaiter se consacrer en priorité désormais à des aventures «XXXL», hors des sentiers battus. «Les projets en montagne me permettent d'aller chercher des limites plus profondes», avait-il expliqué.