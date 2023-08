Huitième médaille d'or par équipe pour la Suisse !

Les vététistes suisses ont entamé idéalement les Mondiaux en Écosse. La jeune équipe articulée autour de Nino Schurter a remporté l'or du relais mixte par équipe, devant la France et le Danemark.

Nino Schurter franchit la ligne en vainqueur pour le relais suisse mixte. KEYSTONE

Outre Schurter et l'expérimentée Linda Indergand, les deux M23 Dario Lillo et Ronja Blöchlinger, ainsi que les deux juniors Nicolas Halter et Anina Hutter, ont formé le sextuor helvétique. Pour Nino Schurter, il s'agit du septième sacre dans cette épreuve par équipe.

La Grisonne Anina Hutter, 18 ans, a passé le relais à Nino Schurter, le dernier coureur, après avoir effectué une superbe remontée qui l'a fait passer de la troisième à la première place. Elle a franchi la ligne avec respectivement huit et treize secondes d'avance sur l'Autriche et la France. Cela a permis au champion olympique 2016 de défendre sans problème la position de leader.

A l'arrivée, le décuple champion du monde individuel a distancé de neuf secondes le Français Jordan Sarrou, après avoir compté une marge de 17 secondes. Le Danemark s'est assuré la médaille de bronze dans son duel avec le Canada.

La Suisse a donc défendu victorieusement le titre conquis l'année dernière, avec quatre coureurs - Hutter, Blöchlinger, Lillo et Schurter - déjà sacrés aux Gets en France en 2022. Au total, il s'agit de la huitième médaille d'or pour la Suisse dans cette discipline non olympique introduite aux Mondiaux en 1999.

ats