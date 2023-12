Tiger Woods se dit encouragé par ses performances de décembre. Il espère participer à une compétition par mois l'an prochain, à la suite de son retour sur les greens ce mois-ci après une opération de la cheville.

L'homme aux 15 Majeurs, qui fêtera ses 48 ans à la fin du mois, n'avait pas joué depuis le Masters il y a huit mois, avant de se classer 18e sur 20 au Hero World Challenge il y a deux semaines. «Il y a beaucoup de choses qui me font mal, pas seulement ma cheville, mais c'est comme ça», a déclaré Woods. «Je serai capable de marcher et de jouer. J'ai travaillé dur, j'ai pu récupérer».

Dimanche, lui et son fils Charlie, âgé de 14 ans, ont partagé la cinquième place au PNC Championship d'Orlando avec un score de 19 sous le par, à six coups du vainqueur allemand Bernhard Langer et son fils Jason. Woods avait du mal à marcher après avoir été gravement blessé à la jambe lors d'un accident de voiture en 2021, opéré de la cheville en avril, il prévoit désormais de participer à une compétition par mois l'an prochain, grâce à une bonne remise en forme.

«Je me suis entraîné tous les jours, ce qui est formidable», a déclaré Woods. «C'est bien de me dégourdir les jambes et d'éliminer les doutes que j'avais parce que, franchement, je n'avais pas frappé un coup qui comptait depuis longtemps».

La légende du golf a indiqué que sa cheville droite, qui le faisait boiter, n'est plus un problème. «La cheville allait bien parce qu'elle est maintenant soudée, mais d'autres endroits me faisaient mal», a précisé Woods. «Le fait que j'ai pu m'entraîner tout de suite et commencer à frapper des balles est encourageant».

L'ancien no 1 mondial a estimé que les compétitions auxquelles il a participé depuis son retour ont renforcé sa confiance dans le fait qu'il peut encore jouer de manière compétitive avec les meilleurs joueurs du monde. «Si je suis capable de m'entraîner et de faire les choses que je sais pouvoir faire, et de me préparer, je sais que je peux encore le faire», a déclaré Woods.

ats