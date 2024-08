Ilaria Renggli luttera pour les médailles en simple lors du tournoi de badminton en fauteuil roulant des Jeux paralympiques de Paris. L'Argovienne a battu la Sud-Coréenne Jung Gyeoul 21-17 21-19 et s'est ainsi qualifiée pour les demi-finales.

Ilaria Renggli est en forme olympique IMAGO/Beautiful Sports

ATS

Renggli a alors déjà éliminé les numéros 2 et 3 du tournoi. Il y a peu, elle avait encore perdu contre l'Asiatique à Glasgow. «Nous avons un niveau assez similaire et elle avait alors vraiment joué au top. L'entraîneur national Marc Lutz a alors dit que nous serions plus tard au sommet de notre forme et il a eu raison.»

Dimanche, Renggli affrontera à nouveau la Chinoise Li Hongyan, contre laquelle elle a perdu samedi lors du dernier match de groupe: «Elle n'a presque pas fait de faute. Je vais essayer de jouer encore une fois comme ça et de prendre du plaisir. Peut-être qu'elle fera aussi quelques erreurs.»

