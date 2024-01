Les organisateurs de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) ont annoncé mercredi avoir rencontré en visio-conférence l'Espagnol Kilian Jornet et l'Américain Zach Miller, stars de la discipline montées au créneau pour que les athlètes soient davantage écoutés et que les «valeurs» soient «préservées».

La montée au créneau de Kilian Jornet (ici en 2021 sur Sierre-Zinal) semble porté ses fruits. KEYSTONE

«Après une réunion le 23 janvier avec la direction de l'UTMB, j'espère que la communication sera plus forte et transparente (...) et que les valeurs de la discipline seront au centre de son développement» a écrit Jornet, quadruple vainqueur de l'épreuve, dans un long message en anglais publié mercredi sur son compte Instagram, sans toutefois préciser ce qu'il reproche concrètement aux organisateurs.

«Avec Zach Miller (...), il ne s'agit pas de créer la discorde, mais de favoriser un dialogue constructif (avec l'UTMB, NDLR) pour préserver l'intégrité et les valeurs de notre sport», a ajouté le Catalan, nonuple vainqueur de la course Sierre-Zinal.

Cette réunion faisait suite à la diffusion, le 9 janvier par l'entraîneur et traileur américain Martin Cox sur son compte Instagram, des capture d'écran d'un long mail signé par Jornet et Miller et envoyé aux meilleurs coureurs. «La direction actuelle prise par l'UTMB, le groupe UTMB et Ironman nous inquiète», y écrivaient Jornet et Miller, 2e l'année dernière.

Ils invitaient les meilleurs athlètes de la discipline à «participer à une course différente» cette année. «L'absence des quinze premiers coureurs et coureuses sur la ligne de départ en dirait long. Cela leur ferait comprendre que nous ne sommes pas satisfaits», estimaient-ils aussi.

«Nous avons entamé des discussions pour nous adapter aux attentes de la communauté. Cela implique de mobiliser les athlètes pour exprimer des inquiétudes et sensibiliser, et non pour boycotter» a précisé mercredi Jornet sur Instagram.

Selon lui, «beaucoup (d'athlètes) s'inquiètent de voir l'essence (de l'ultra-trail) et sa communauté négligés» depuis le lancement, en 2022, du circuit UTMB World Series en partenariat avec Ironman. Jornet a également estimé que la «croissance» qu'a connue l'ultra-trail ces dernières avait apporté des «bienfaits» mais «semble avoir été émaillée de faux-pas».

Volonté de s'améliorer

Dans un communiqué diffusé mercredi en même temps que la publication de Jornet, la direction de l'UTMB, course créée en 2003 et accueillant des milliers de personnes chaque année, dit avoir apporté, lors de la réunion, à Jornet et Miller «des explications plus précises et factuelles sur certains sujets». Ses représentants ont notamment «assuré» les deux athlètes de leur volonté de s'améliorer sur la question de la transparence et la communication.

La 21e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc doit débuter le 30 août à Chamonix (Haute-Savoie).