La Belge Lotte Kopecky, tout juste sacrée championne du monde de cyclisme sur route, et le Néerlandais Mathieu Van der Poel, qui a perdu son maillot arc-en-ciel au profit de Tadej Pogacar, terminent leur saison ce week-end en Belgique lors des Mondiaux de gravel.

Mathieu Van der Poel termine sa saison ce week-end en Belgique lors des Mondiaux de gravel. KEYSTONE

Ce sera la troisième année que les Mondiaux réunissent quelques stars du peloton et des purs spécialistes de cette discipline née il y a une quinzaine d'années dans le Midwest des États-Unis et qui consiste à rouler principalement sur des routes non goudronnées.

Samedi lors de la course femmes et le lendemain chez les hommes, environ 60% du parcours se déroulera sur des chemins non asphaltés entre Halle et Louvain.

Van der Poel avait déjà participé à la première édition des Mondiaux de gravel remportée il y a deux ans par Gianni Vermeersch, son coéquipier à l'année chez Alpecin.

L'année dernière c'est le Slovène Matej Mohoric, vainqueur notamment de Milan-Sanremo et d'une étape du Tour de France, qui s'était imposé.

Pour Kopecky, c'est une grande première. «Ce serait sympa de gagner encore un maillot arc-en-ciel mais comme je n'ai encore jamais participé à une course de gravel c'est difficile de prédire ce que je peux faire. Je veux en profiter déjà», souligne la Flamande, qui a gagné cette année Paris-Roubaix et les Strade Bianche, deux courses comportant des sections non goudronnées.

Championne du monde du gravel en 2023, la Polonaise Kasia Niewiadoma, qui a gagné le Tour de France en août, ne défendra pas son titre. La première édition avait été remportée en 2022 par la Française Pauline Ferrand-Prévot.

