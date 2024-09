Stefan Küng a pris la 8e place du contre-la-montre des Mondiaux de Zurich. La victoire est logiquement revenue à l'imbattable Remco Evenepoel devant les Italiens Filippo Ganna et Edoardo Affini.

Remco Evenepoel le plus fort, encore une fois. ATS

ATS

Le Thurgovien avait la possibilité de réussir un truc à la maison, surtout après avoir remporté le dernier contre-la-montre de la Vuelta à Madrid le 8 septembre.

Mais après avoir réussi une assez bonne entame en pointant au 4e rang au premier temps intermédiaire à 21 secondes d'Evenepoel, Küng n'a pas bien passé la montée vers Uetikon am See. Au sommet, le Thurgovien n'était plus que 9e. «C’était vraiment difficile, a-t-il expliqué. Les changements de rythme n'ont pas fonctionné.»

Revenu à la 6e place après la descente, Küng a semblé payer ses efforts pour finir son pensum avec 1'42 de retard sur l'incroyable Remco Evenepoel.

L'angoisse au départ

Le Belge, champion du monde en titre et double champion olympique en août, a été le plus fort du début à la fin. Il a pourtant vécu une grosse angoisse au départ en devant changer de vélo après un saut de chaîne et en devant faire sans son capteur de puissance, un outil aujourd'hui indispensable. «Ma chaîne est tombée une minute avant le départ et le capteur de puissance ne fonctionnait pas. J'ai dû faire aux sensations. C'était difficile de garder le bon rythme, car j'avançais un peu à l'aveugle», a commenté le Belge de 24 ans.

Ce dernier n'a pas écrasé la course parce que Ganna a magnifiquement résisté, notamment dans la dernière partie plate où il a repris environ treize secondes au Belge.

«J'ai eu du mal dans les 2-3 derniers kilomètres. Mais dans un championnat on se fiche des écarts. Au final c'est une bonne journée encore», a souligné le Belge qui a levé les deux bras, geste rare dans un chrono, en franchissant la ligne avant de tomber dans les bras de sa femme, Oumi. Parti bien plus tôt que les autres, Edoardo Affini a décroché le bronze, confirmant sa récente médaille d'or aux Championnats d'Europe dans la discipline.

Grosse déception pour Stefan Bissegger, l'autre Helvète engagé dans ce chrono, qui a fini 29e à plus de 4 minutes. «J’avais de bonnes jambes à Paris, mais plus ici», a déclaré le 6e des JO qui a dû se battre avec un rhume avant le départ.

ats