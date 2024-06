La Belgique misera sur Wout Van Aert et Remco Evenepoel lors de la course sur route des Jeux olympiques le 3 août. Le sélectionneur Sven Vanthourenhout a décidé de se passer des services des sprinteurs Arnaud De Lie et Jasper Philipsen.

Wout Van Aert et Remco Evenepoel disputeront la course sur route des JO avec la Belgique. IMAGO

Evenepoel et Van Aert, déjà désignés pour le contre-la-montre et incontournables, seront épaulés par Jasper Stuyven et Tiesj Benoot, très réguliers ce printemps et déjà présents aux derniers JO à Tokyo.

Vanthourenhout a donc opté pour des équipiers plutôt que pour d'autres co-leaders. Jasper Philipsen, vainqueur de Milan-Sanremo et maillot vert du dernier Tour de France, ou Arnaud De Lie, sacré champion de Belgique dimanche dernier, figurent au premier rang des victimes de l'abondance de talent actuel du cyclisme belge.

