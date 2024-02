La star Patrick Mahomes (Chiefs) contre le méconnu Brock Purdy (49ers). Que ce soit au niveau du palmarès ou de la trajectoire de carrière, tout oppose les deux quarterbacks qui s'affrontent lors du Super Bowl dimanche à Las Vegas.

Patrick Mahomes porte un surnom morbide : «La Faucheuse». IMAGO/Newscom World

A 28 ans, Patrick Mahomes est déjà considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, après avoir remporté deux fois le Super Bowl avec les Kansas City Chiefs (2019 et 2022) et été élu meilleur joueur de l'année en NFL à deux reprises (2018 et 2022).

Brock Purdy (24 ans) n'a quant à lui joué que 25 matches dans sa carrière professionnelle, après être devenu titulaire presque en catimini chez les San Francisco 49ers.

10e vs 262e

Patrick Mahomes a été sélectionné au premier de tour (10e choix) de la draft de NFL en 2017. Le quarterback sorti de l'université Texas Tech, fils d'un ancien joueur pro de baseball, avait montré beaucoup de promesses au niveau universitaire, notamment pour sa capacité à improviser. Mais peu lui prédisaient une carrière aussi illustre chez les pros. Il passa d'ailleurs sa première saison sur le banc, derrière Alex Smith, ancien QB des 49ers, avant de s'imposer comme titulaire.

Si Patrick Mahomes est arrivé en NFL avec des attentes mesurées de la part des fans et observateurs extérieurs, ce n'est rien en comparaison de Brock Purdy, pris en 262e position sur 262! A sa sortie de l'université d'Iowa State, Purdy avait reçu le titre attribué chaque année au dernier choix de la draft: «Mr. Irrelevant», soit «Mr. sans importance» en français.

Mais avec les blessures successives des deux quarterbacks devant lui dans la hiérarchie, il devient titulaire vers la fin de la saison 2022, sa première en NFL. Beaucoup s'imaginent alors que la saison de San Francisco est finie. Mais Purdy gagne ses sept premiers matches dans son nouveau rôle, dont deux de play-offs.

Le conte de fées s'arrête cependant en finale de conférence, face aux Philadelphia Eagles. Blessé au coude et sans autre quarterback sur le banc, Brock Purdy est forcé de gérer le match du mieux qu'il peut, sans véritablement pouvoir lancer la balle et les Niners perdront le match.

Nommé titulaire pour la saison 2023, il a enchaîné après ses exploits de la saison précédente en lançant pour près de 4300 yards, 31 touchdowns, et seulement 11 interceptions.

«La Faucheuse» vs «l'Assassin silencieux»

En janvier 2022, lors d'un match de play-off face aux Buffalo Bills, Patrick Mahomes avait reçu de son coach Andy Reid un conseil bien particulier: «Quand le tableau est sombre, deviens la Grande faucheuse.»

Le quarterback avait ensuite mené son équipe à un touchdown synonyme de victoire, et le nouveau surnom était venu illustrer la capacité de Mahomes à se montrer dans les grands moments pour terrasser ses adversaires.

Autre surnom parfois donné à ce prodige: «Magic». Car Patrick Mahomes possède une capacité ahurissante à éviter les sacks, souvent en virevoltant ou en se contorsionnant, comme si sa prestation n'était en réalité qu'un tour de magie joué à ses adversaires, pour le bonheur des fans des Chiefs.

Brock Purdy possède lui aussi un surnom quelque peu morbide, attribué par l'ancien joueur de NFL et désormais analyste Brian Baldinger: «l'Assassin silencieux». Baldinger explique avoir choisi ce sobriquet en raison de la capacité du joueur à rester «relax» et «en confiance» dans les situations difficiles, jusqu'à trouver la faille.

Brock Purdy n'est pas le phénomène physique le plus impressionnant de la ligue à son poste, et pour cette raison «il joue de manière conventionnelle» estimait jeudi dans cette même émission un ancien quarterback lui aussi à la carrière insolite, Kurt Warner.

Mais «au cours de l'année et demie écoulée, il a joué au poste de quarterback aussi bien que quiconque», a ajouté l'ancien joueur champion avec les Rams en 2000.

