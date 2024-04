La mort d’O.J. Simpson «n'est pas une grande perte pour le monde»

L'ancienne superstar du football américain O.J. Simpson, dont le procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans, a annoncé jeudi sa famille.

O.J. Simpson est décédé à l’âge de 76 ans. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Considéré comme l'une des premières grandes vedettes noires aux Etats-Unis et ancien running back vedette de la NFL, O.J. Simpson avait été déclaré non coupable du meurtre en 1995 de son ex-épouse Nicole Brown et de Ron Goldman, un ami de celle-ci, à Los Angeles lors du «procès du siècle», surmédiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial.

Les débats avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de susciter la controverse, près de 30 ans après. L'année d'avant, une course poursuite à faible vitesse entre des dizaines de voitures de police et O.J. Simpson avait également fasciné les Etats-Unis.

«Ce n'est pas une grande perte pour le monde. C'est un nouveau rappel de la mort de Ron», a déclaré au téléphone le père de Ron Goldman, Fred Goldman, à la chaîne NBC News.

O.J. Simpson avait ensuite été reconnu responsable de la mort des deux victimes lors d'un procès civil en 1997 et condamné à payer des dommages-intérêts de plus de 33 millions de dollars à leurs familles, ce qu'il ne fera jamais.