Ex-superstar controversée de la NFL, O.J. Simpson est mort

O.J. Simpson, ancienne superstar du football américain, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille. Son procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement.

O.J. Simpson est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. imago/UPI Photo

ATS

«Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants», a écrit sur X la famille de celui qui fut considéré comme l'une des premières superstars noires aux Etats-Unis.

Ancien running back vedette de la NFL, reconverti dans le cinéma, O.J. Simpson avait été déclaré non coupable du meurtre en 1995 de son ex-épouse et d'un ami de celle-ci à Los Angeles après le «procès du siècle», sur-médiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial. Les débats avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de susciter la controverse, près de 30 ans après.

Poursuite en direct à la TV

Le 12 juin 1994, Nicole Brown est découverte morte à Los Angeles dans une mare de sang, au côté du corps de son ami Ronald Goldman, lui aussi sauvagement assassiné. Après une poursuite de plusieurs heures sur les autoroutes de Los Angeles, suivie en direct par des caméras de télévision qui filment depuis des hélicoptères, Simpson est arrêté par la police.

Des analyses génétiques identifient le sang de Simpson sur les lieux du crime, celui des victimes dans sa voiture et à son domicile. «O.J.» clame son innocence, mais il est inculpé de double meurtre. Un an plus tard, au terme d'un procès à grand spectacle, lui aussi retransmis en direct à la télévision, un jury de Los Angeles l'acquitte.

Cette décision provoque une vague d'indignation aux Etats-Unis et divise l'opinion entre Noirs et Blancs, trois ans après de sanglantes émeutes raciales dans la mégalopole californienne. L'ex-joueur est ensuite reconnu responsable de la mort des deux victimes lors d'un procès civil en 1997 et condamné à payer des dommages-intérêts de plus de 33 millions de dollars à leurs familles, ce qu'il ne fera jamais.

Il s'installe alors en Floride, où ses biens sont à l'abri d'une saisie visant à satisfaire la décision du tribunal civil en Californie, à l'autre bout du pays. Mais il ne disparaît pas pour autant de l'espace public, monnayant ses apparitions, notamment... lors d'un congrès de passionnés de tueurs en série.

Prison pour vol

En 2007, il refait parler de lui dans la chronique judiciaire, interpellé à Las Vegas pour avoir dérobé des souvenirs sportifs avec cinq hommes de main dans un hôtel-casino de la ville, sous la menace d'une arme. Début octobre 2008, il est reconnu coupable de 12 chefs d'accusation, puis condamné à une peine de 9 à 33 ans de prison. Il était depuis 2017 en liberté conditionnelle.

Bien qu'il soit toujours redevable de dizaines de millions de dollars aux familles de son ex-femme et du compagnon de celle-ci, la loi l'autorisait à conserver sa pension de retraite de footballeur professionnel: 25'000 dollars par mois.

ATS