La reine du sprint Sarah Sjöström s'est offert à 30 ans un 14e titre planétaire grâce à sa victoire dimanche en finale du 50 m nage libre des Championnats du monde de Doha.

Sarah Sjoestroem est inarrêtable KEYSTONE

Au lendemain de son sacre sur 50 m papillon, la Suédoise s'est de nouveau parée d'or en s'imposant en finale du 50 m nage libre. Avec un chrono de 23''69, elle a frôlé de 8 centièmes son propre record du monde et devancé l'Américaine Kate Douglass (23''91) et la Polonaise Katarzyna Wasick (23''95).

«Je suis super contente d'avoir pu nager aussi vite en ayant la pression sur mes épaules. Les filles à côté de moi étaient très rapides, mais j'ai pu rester concentrée sur moi-même et sur ma ligne d'eau», a déclaré la nageuse de 30 ans. «Je savais que cette course serait plus difficile que le +pap+ d'hier. Cela me donne beaucoup de confiance à l'approche de Paris.»

En parlant de jalon vers Paris, l'Irlandais Daniel Wiffen a également pris de bons repères en vue des Jeux en remportant le titre du 1500 m nage libre.

Parti en trombe, il a creusé un écart conséquent sur le reste du peloton dès les premières longueurs pour s'imposer en 14'34''07, à trois secondes du record du monde détenu par le Chinois Sun Yang depuis les Jeux de Londres en 2012.

ATS