La Suisse a terminé 4e du Prix des nations du CSIO 5* de Calgary samedi. Avec 16 points de pénalité, 8 par manche, elle a échoué à 6 points de la Grande-Bretagne, 3e. La victoire est revenue à l'Allemagne (5 points), devant l'Irlande (8).

Steve Guerdat (ici aux JO) et la Suisse ont terminé 4es du Prix des nations du CSIO 5* de Calgary. KEYSTONE

ATS

Les cavaliers helvétiques n'ont réussi que deux parcours sans faute dans la «Nations Cup» de la troisième des quatre étapes du Grand Chelem de saut d'obstacles. Ils ont été l'oeuvre de Pius Schwizer et Vancouver de Lanlore dans la première manche, puis de Steve Guerdat et Albführen's Iashin Sitte sur le second parcours.

Martin Fuchs et Commissar Pezi a en revanche fait tomber une perche sur chacun des deux parcours, Schwizer et Guerdat commettant quant à eux une faute respectivement en première et en deuxième manche. La «rookie» Géraldine Straumann, sur Long John Silver 3, a manqué son affaire en première manche (14 points) avant de se ressaisir avec 4 points de pénalité sur le second tour.

ATS