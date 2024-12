Le chassé-croisé se poursuit en tête du Vendée Globe : lundi matin, Charlie Dalin (Macif) avait repris les devants sur Yoann Richomme (Paprec Arkéa), lui-même doublé par Sébastien Simon (Groupe Dubreuil). Un trio qui file désormais en direction des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Durant la nuit, Dalin a même créé un petit écart avec ces deux poursuivants puisqu'il possède respectivement, au pointage de 07h00, 22,91 et 27,23 milles nautiques d'avance sur Simon et Richomme, le précédent leader.

Les trois skippers, qui ont pris la voie la plus méridionale parmi les 15 navigateurs de tête, ont encore creusé l'écart sur le reste de la troupe puisque Thomas Ruyant (Vulnerable) pointe désormais à 166 mn et Jérémie Beyou (Charal) à plus de 300 (336,04 mn).

Mais, à l'approche d'une dépression, ces deux derniers, en particulier Beyou, ont fait le pari d'une trajectoire plus au Nord. Stratégie payante dans un proche avenir ? «On ne sait pas trop où se mettre par rapport à cette dépression, donc il risque d’y avoir pas mal de différence. Il y a quand même un enjeu de progresser vers le Nord-Est et les Îles Saint-Paul et Amsterdam», a reconnu Yoann Richomme auprès de l'organisation.

En attendant, «je suis content, le paquet de trois (en tête) on est dans une situation intéressante, on va avoir un peu d’avance sur les autres», a commenté le navigateur, tout en relevant que le froid se faisait de plus en plus mordant. «Je ne sais pas s’il fera beaucoup plus froid que ça, en tous cas je suis dans un gros sac de couchage polaire et ça fait du bien», a-t-il souligné.

Le Cap en vue pour Mettraux, Roura «bourrine»

Côté suisse, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) est 11e, à 1’250 milles de la tête, au pointage de lundi matin. La Genevoise n’est plus qu’à 75 milles de la 10e place, occupée par la Britannique Samantha Davies (Initiatives-Coeur). La Suissesse a également indiqué qu’elle devrait franchir le Cap de Bonne Espérance «dans la journée».

De son côté, Alan Roura (Hublot) navigue toujours au 23e rang, à 2’166 milles du premier. Le Genevois, qui est à l’avant d’un groupe d’une dizaine de marins, a profité d’un vent favorable pour «bourriner» dimanche. «Je n’ai pas dit mon dernier mot ! La bagarre est chouette», a-t-il affirmé. Mais avec cette stratégie, il a reconnu qu’il avait eu de la peine à se reposer ce week-end : «Je n’ai pas utilisé la bonne partie de mon cerveau. Le côté intelligent, je l’ai enlevé cette nuit (ndlr : de samedi à dimanche).»

Le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) pointe, quand à lui, à la 33e place, à 2’469 milles du leader.