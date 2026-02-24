  1. Clients Privés
Boxe Le champion olympique de 2016 tourne le dos à la France

Nicolas Larchevêque

24.2.2026

Tony Yoka, champion olympique 2016 à Rio sous les couleurs de la France, a annoncé qu'il allait désormais boxer pour la République Démocratique du Congo, le pays d'origine de son père, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Los Angeles.

Tony Yoka avait été sacré champion olympique de boxe en 2016 à Rio
Tony Yoka avait été sacré champion olympique de boxe en 2016 à Rio
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.02.2026, 11:44

«Je suis fier de pouvoir faire rayonner la République Démocratique du Congo aux yeux du monde ainsi que de pouvoir honorer ma parole et rendre hommage au ministre (des Sports et loisirs de la RDC) Didier Budimbu qui me fait confiance dans cette aventure», a écrit le poids lourd de 33 ans sur le réseau social X lundi soir.

Le boxeur a également partagé sur son compte X un post de Didier Budimbu, où ce dernier précise que Tony Yoka va «viser l'or olympique pour la R.D. Congo», qu'il va «porter le drapeau congolais sur le ring avec une licence nationale», «former l'élite de demain via une académie de boxe dédiée» et promouvoir la marque du pays.

Né à Paris, Yoka s'est rendu il y a quelques jours en RDC où il a notamment été reçu par le président Félix Tshisekedi, selon des photos publiées par M. Budimbu.

Après trois défaites dévastatrices contre Martin Bakole en mai 2022, Carlos Takam en mars 2023 et Ryad Merhy en décembre 2023, Tony Yoka (15 victoires, 3 défaites) est en pleine reconstruction et reste sur quatre victoires consécutives, la dernière contre l'Allemand Patrick Korte le 21 décembre à Lagos.

Le tournoi de boxe aux Jeux olympiques est réservé aux amateurs et s'il veut s'aligner aux JO de Los Angeles en 2028, Yoka va devoir mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses. Sous la houlette du promoteur anglais Frank Warren, le champion olympique 2016 devait combattre en avril à Paris, avait-il annoncé le mois dernier au journal «L'Equipe». On ne sait pas à ce stade si ce projet est maintenu.

