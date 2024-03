Le CIO a signalé jeudi soir «un nouvel incident» dans «la campagne de désinformation et de diffamation menée par la Russie» à son encontre. Cette semaine a été marquée par de violents échanges entre Moscou et l'institution de Lausanne.

La tension est à son comble entre le CIO, présidé par Thomas Bach, et la Russie. KEYSTONE

«De faux appels prétendant provenir de la Commission de l'Union africaine semblent avoir été passés par le même groupe qui s'en est déjà pris, de la même manière, à plusieurs dirigeants politiques mondiaux et à d'autres personnalités de haut rang», rapporte le CIO dans un court communiqué.

Lors de ces appels, «une personne prétendant être le président de la Commission de l'Union africaine souhaitait obtenir des arguments, notamment de la part du CIO, contre la politisation du sport par le gouvernement russe, afin de préparer une déclaration dénonçant cette politisation», poursuit le texte.

L'instance olympique n'explique pas plus avant ce qui lui permet de relier ces appels à une intervention russe, et ne désigne pas de groupe précis, mais rappelle avoir révélé en novembre dernier «une campagne de désinformation et de diffamation de même nature».

A l'époque, l'organisation avait signalé «de prétendues citations provenant de représentants du CIO», «ajoutées à de fausses informations» dans des articles «partagés sur des comptes Telegram et d'autres plateformes de réseaux sociaux dans plusieurs langues».

Début 2023, relatait également le CIO, «un documentaire entier a été produit avec un contenu diffamatoire, une fausse narration et de fausses informations, en utilisant la voix d'un acteur hollywoodien de renommée mondiale générée par l'intelligence artificielle», avant d'être retiré des réseaux sociaux «en raison de son caractère fabriqué de toutes pièces».

Des relations glaciales

Glaciales depuis des années, les relations entre l'organisation olympique et le pouvoir russe se sont encore envenimées cette semaine, lorsque le CIO a accusé la Russie de «politiser le sport» en lançant en septembre une nouvelle compétition, les Jeux de l'amitié, puis a interdit aux sportifs russes sous bannière neutre de parader lors de la cérémonie d'ouverture des JO-2024 de Paris.

Mercredi, Moscou a accusé l'instance de «basculer dans le racisme et le néonazisme» – une déclaration qui «dépasse tout ce qui est acceptable», avait répliqué le porte-parole du président allemand du CIO, Thomas Bach.

AFP