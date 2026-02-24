  1. Clients Privés
Athlétisme Il «fusille» son adversaire à l’arrivée et se fait disqualifier !

Syl Battistuzzi

24.2.2026

Lors du meeting d'athlétisme à Torun, en Pologne, le vainqueur du 1500 mètres a été disqualifié après la course. Le Botswanais Tshepiso Masalela s’est ainsi fait l’auteur d’un geste simulant un pistolet, pointé en direction d’un adversaire peu avant la ligne d'arrivée.

Tshepiso Masalela et son geste du pistolet en direction d’Azeddine Habz.
Tshepiso Masalela et son geste du pistolet en direction d’Azeddine Habz.
KEYSTONE

Syl Battistuzzi

24.02.2026, 09:15

24.02.2026, 14:16

Se moquer de son adversaire après une victoire est fondamentalement antisportif. Mais Tshepiso Masalela a poussé le vice encore plus loin dimanche lors du 1500 mètres du meeting en salle de Torun. Le coureur botswanais de demi-fond de 26 ans a en effet imité avec ses doigts un pistolet en direction d’un concurrent. Dans sa ligne de mire : le Français Azeddine Habz.

Les deux hommes étaient au coude à coude dans la dernière ligne droite de la course. Alors que le Botswanais venait de prendre la tête, il s'est tourné vers son adversaire, a formé un pistolet avec ses doigts et a visé son rival. Il a finalement remporté la course pour un centième de seconde.

Pas du goût du jury

Mais le temps victorieux de Masalela (3’32’’55) – qui constituait également un record national – n'est pas resté longtemps affiché au classement. Le jury l'a en effet disqualifié et a attribué la victoire au Français. Masalela aurait protesté contre cette annulation, mais sa réclamation a été rejetée.

Masalela, qui a déjà représenté son pays aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, perd ainsi son record. Peut-être que ce verdict l'incitera à revoir sa célébration pour les courses à venir...

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

