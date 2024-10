La légende du basket Michael Jordan et son écurie 23XI Racing ont porté plainte contre l'organisateur de courses automobiles NASCAR et son président Jim France. Ils dénoncent des «pratiques anti-concurentielles» et un «contrôle monopolistique» de leur sport, ont annoncé les plaignants dans un communiqué.

Michael Jordan, la légende du basket, et son écurie 23XI Racing ont porté plainte contre l’organisateur de courses automobiles Nascar. IMAGO

ATS

«Ensemble, nous déclenchons cette affaire antitrust pour que la course automobile devienne un sport plus concurrentiel et plus juste, au bénéfice des équipes, des pilotes, des sponsors et, le plus important, des fans», écrivent 23XI Racing et une autre écurie, Front Row Motorsports, à propos de leur plainte commune.

«Tout le monde sait que j'ai toujours été un compétiteur féroce, ce désir de gagner habite toute l'équipe 23XI chaque semaine sur les circuits (...) mais la façon dont NASCAR est gouverné aujourd'hui est injuste», écrit encore Michael Jordan, cité dans le communiqué.

Les deux écuries reprochent notamment à NASCAR et ses dirigeants de détenir eux-même les circuits estampillés NASCAR, d'avoir racheté une organisation de course automobile concurrente et d'empêcher les équipes de participer à d'autres compétitions. A l'inverse de la plupart des ligues professionnelles nord-américaines, détenues et organisées par l'ensemble des équipes participantes, NASCAR appartient à la famille France, créatrice de la compétition en 1948.

Michael Jordan avait racheté en septembre 2020 l'écurie devenue 23XI Racing.

