Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m à Tokyo, et ses deux frères Henrik et Philip ont accusé vendredi leur père et ancien entraîneur Gjert de les avoir maltraités, ce que ce dernier dément.

Jakob Ingebrigtsen et ses frères KEYSTONE/AP/Petr David Josek

«Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui a eu recours à la violence physique et aux menaces dans le cadre de son éducation», écrivent-ils dans une tribune au quotidien norvégien VG.

«Nous ressentons encore un malaise et une peur qui nous habitent depuis l'enfance», ajoutent-ils.

La fratrie était entraînée par le père Gjert jusqu'au Jeux olympiques de 2021 à Tokyo, après quoi ils ont mis fin à cette collaboration.

«Nous avions plus ou moins accepté cela (..) Ou au moins nous le pensions», ajoutent-ils. «Mais il y a deux ans, la même agression et les mêmes punitions physiques ont recommencé. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase».

«Rompre avec notre père»

«A partir de ce moment, nous avons décidé de rompre avec notre père. Il nous est alors devenu impossible de continuer à travailler avec lui comme entraîneur», ajoutent-ils.

Le champion olympique Jakob Ingebrigtsen, 23 ans, est le plus titré et le plus jeune des trois frères, avec un double titre de champion du monde sur 5000 m en 2022 et 2023.

Ses frère Henrik, 32 ans, et Filip, 30 ans ont été champions d'Europe du 1500 m en 2012 et 2016.

Le père a démenti les accusations de ses trois enfants, assurant dans un message transmis au journal par son avocat qu'il n'avait «jamais recouru à la violence» contre eux.

«Je ne suis pas violent»

«Je suis loin d'être parfait en tant que père et mari, mais je ne suis pas violent», a-t-il ajouté. «Il s'agit d'une situation tragique pour ma famille».

La police norvégienne a dit étudier les faits pour déterminer s'il y a matière à ouvrir une enquête sur ces allégations de violences.

Une fois la rupture consommée avec ses fils, Gejrt Ingebrigtsen a commencé à entraîner un autre coureur norvégien, Narve Gilje Nordås, provoquant des tensions entre ce dernier et les trois frères ainsi qu'au sein de la fédération norvégienne d'athlétisme.

