Les Suisses ont laissé une très belle impression lors des quarts de finale des Championnats du monde de Belgrade.

Jan Schäuble et Raphaël Ahumada ont remporté leur série (archive). Keystone

Raphaël Ahumada et Jan Schäuble (double scull poids légers), et Andrin Gulich et Roman Röösli (double sans barreur) ont, ainsi, remporté leur série respective.

Victorieux au Rotsee, Andri Struzina (skiff poids légers) s’est également imposé. Qualification également pour Aurelia Maxima Janzen (skiff) alors que Sofia Meakin et Salome Ulrich (double scull) devront passer par la case des repêchages.

ATS