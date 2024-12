Imogen Simmonds et Julie Derron ont manqué de peu le podium aux championnats du monde du semi Ironman (70.3) samedi à Taupo en Nouvelle-Zélande. La Genevoise s'est classée 4e, la Zurichoise 5e.

Imogen Simmonds a pris la 4e place aux Mondiaux du semi Ironman. IMAGO/Aaron Gillions

Keystone-SDA, ATS ATS

En bronze dans la discipline en 2019 et en 2023, Imogen Simmonds (4h05'12) a échoué à plus de deux minutes et demie de la 3e place au terme des 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. La Genevoise pointait au 2e rang avant le semi-marathon.

Médaillé d'argent des JO de Paris sur la distance classique, Julie Derron a franchi la ligne d'arrivée juste derrière sa compatriote, 50 secondes plus tard. Elle a perdu toute chance de mieux figurer sur son vélo, perdant près de quatre minutes sur Simmonds.

Le titre est revenu à Taylor Knibb (25 ans), qui est sacrée pour la troisième fois d'affilée sur le semi Ironman. L'Américaine imite ainsi la jeune retraitée soleuroise Daniela Ryf, auteure d'un «hat trick» entre 2017 et 2019.