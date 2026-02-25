Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 119-98 sur le parquet des Hawks, qui ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

Keystone-SDA ATS

Cette défaite, la deuxième d'affilée et la 41e en 57 matches joués cette saison, s'est rapidement dessinée pour les Wizards. Menée 35-20 à l'issue du premier quart, la franchise de Washington a craqué dans une troisième période perdue 41-20 pour accuser 38 longueurs de retard après 1'07 de jeu au quatrième quart (104-66).

La soirée fut donc forcément difficile pour Kyshawn George. L'ailier valaisan, seul membre du cinq de base des Wizards à avoir dépassé les 10 points, en a marqué 11 (à 3/10 au tir, et 4/4 au lancer-franc). Auteur de 2 rebonds et 2 assists, il a aussi commis quatre pertes de balle pour terminer avec un différentiel de -24.

L'homme du match fut Jonathan Kuminga, qui disputait son premier match avec Atlanta depuis son arrivée en provenance de Golden State. L'ailier a inscrit 27 points en sortant du banc, ajoutant 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Hawks et Wizards se retrouveront dès jeudi, toujours à Atlanta.