  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Les Wizards et Kyshawn George lourdement battus à Atlanta

ATS

25.2.2026 - 07:03

Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 119-98 sur le parquet des Hawks, qui ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

Keystone-SDA

25.02.2026, 07:03

25.02.2026, 07:59

Cette défaite, la deuxième d'affilée et la 41e en 57 matches joués cette saison, s'est rapidement dessinée pour les Wizards. Menée 35-20 à l'issue du premier quart, la franchise de Washington a craqué dans une troisième période perdue 41-20 pour accuser 38 longueurs de retard après 1'07 de jeu au quatrième quart (104-66).

La soirée fut donc forcément difficile pour Kyshawn George. L'ailier valaisan, seul membre du cinq de base des Wizards à avoir dépassé les 10 points, en a marqué 11 (à 3/10 au tir, et 4/4 au lancer-franc). Auteur de 2 rebonds et 2 assists, il a aussi commis quatre pertes de balle pour terminer avec un différentiel de -24.

L'homme du match fut Jonathan Kuminga, qui disputait son premier match avec Atlanta depuis son arrivée en provenance de Golden State. L'ailier a inscrit 27 points en sortant du banc, ajoutant 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Hawks et Wizards se retrouveront dès jeudi, toujours à Atlanta.

Les plus lus

«Vous devriez avoir honte» - Donald Trump se congratule et bat un record !
Qui est cette démocrate qui a donné la réplique à Donald Trump ?
Messages racistes et sexistes sur WhatsApp : un policier lausannois licencié !
Un médecin étrangle sa partenaire sans être pour autant condamné
Ce territoire de gangs est devenu un nouvel Eldorado touristique