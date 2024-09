Jasmin Liechti a fait sensation dimanche aux Mondiaux de Zurich en remportant l'argent du contre-la-montre dans la catégorie des moins de 23 ans. Dans sa médaille, il y a aussi un peu de Marlen Reusser.

Jasmin Liechti a fait sensation dimanche aux Mondiaux de Zurich en remportant l'argent du contre-la-montre en M23. KEYSTONE

ATS

La jeune Bernoise est, comme son ancienne mentor, elle aussi venue sur le tard sur le cyclisme. Elle pratiquait auparavant la course d'orientation et faisait partie du cadre de la relève de Berne-Soleure. Ce n'est qu'il y a trois ans qu'elle a décidé de passer au vélo.

«J'ai remarqué que je commençais à atteindre mes limites en course d'orientation. Lorsqu'il n'y a plus eu de compétition pendant la pandémie de coronavirus, j'ai regardé autour de moi et je suis passée au vélo», explique-t-elle.

Elle a rejoint le RV Ersigen, où elle a fait la connaissance d'une certaine Marlen Reusser. «Comme elle était, comme moi, une personne qui avait changé de voie, elle a pu me donner des conseils importants», explique Liechti.

Mais les conseils ne se sont pas arrêtés là: Reusser a écrit ses plans d'entraînement et lui a également ôté toute crainte. En effet, en tant que novice, Liechti a été complètement dépassée lors de ses premières courses. «Au début, je ne savais pas comment me placer dans le peloton. Il me manquait l'expérience et les capacités techniques», souligne-t-elle.

Reprendre des forces et de la motivation

Grâce à l'aide de Marlen Reusser, Liechti a trouvé une nouvelle motivation: «Elle m'a donné la force et le courage de continuer». Les succès sont venus rapidement: Liechti est montée sur le podium aux championnats de Suisse sur piste, a fait partie du cadre national, et s'illustre désormais sur la route.

Il y a deux ans, elle a rejoint l'équipe WCC, une équipe de l'Union Cycliste Internationale (UCI). «C'est à la base pour les athlètes venant principalement des pays où le cyclisme féminin n'est pas très développé. Elles ont ainsi une chance de courir en Europe», explique Liechti. Comme l'équipe est basée à Aigle, des Suissesses peuvent aussi l'intégrer de temps en temps. Ainsi, avant Liechti, Marlen Reusser en avait déjà profité.

Enthousiasmer les jeunes

Dimanche, la triple championne d'Europe de contre-la-montre était la grande absente à Zurich. Cela aurait pu être son grand jour, s'il n'y avait pas eu le syndrome post-covidien qui l'immobilise depuis des semaines, des mois même.

Jasmin Liechti confirme que le contact avec son ancienne mentor est certes moins fréquent, mais qu'elles échangent encore de temps en temps par WhatsApp. Ainsi, dimanche, après son podium inattendu, elle a été félicitée très vite par Reusser.

Liechti en est sûre: «Sans l'aide de Marlen, je ne serais probablement pas là, avec cette médaille autour du cou». La jeune Bernoise, qui étudie à temps partiel l'économie d'entreprise et les sciences du sport à l'Université de Berne, espère que son histoire pourra enthousiasmer les jeunes pour le cyclisme: «Lors de la proclamation des résultats, j'ai vu beaucoup d'yeux d'enfants rayonnants. J'espère que cette médaille pourra avoir un impact.»

ATS, par Dominik Moser