Ses adieux étaient programmés au Weltklasse de Zurich. Loïc Gasch (7e) a quitté l'athlétisme sur un saut à 2m24, sa meilleure performance de la saison.

Loïc Gasch tire sa révérence sur une note très positive - Gallery L'émotion de Loïc Gasch, ici aux côtés de Gianmarco Tamberi. Photo: KEYSTONE Gasch a fait ses adieux à l'athlétisme sur un saut à 2m24. Photo: KEYSTONE Le Vaudois a signé sa meilleur perf de l'année jeudi. Photo: KEYSTONE Loïc Gasch tire sa révérence sur une note très positive - Gallery L'émotion de Loïc Gasch, ici aux côtés de Gianmarco Tamberi. Photo: KEYSTONE Gasch a fait ses adieux à l'athlétisme sur un saut à 2m24. Photo: KEYSTONE Le Vaudois a signé sa meilleur perf de l'année jeudi. Photo: KEYSTONE

Le Vaudois de 29 ans, recordman de Suisse avec ses 2m33, a donc dit au revoir à son sport. Et il l'a fait de fort belle manière. Deux barres effacées au premier essai (2m15 et 2m20), puis ces 2m24 passés lors de sa troisième tentative. Ont suivi ensuite trois essais manqués à 2m28, mais l'essentiel était ailleurs.

«C'est un feeling très bizarre, parce qu'on sait que c'est une très belle page qui se tourne», a déclaré le vice-champion du monde en salle en 2022. «Et comment finir de plus belle manière qu'en réussissant mon meilleur saut de la saison ? C'est beaucoup d'émotions de terminer ainsi devant mes amis, ma famille, et avec ces athlètes que j'ai côtoyés pendant treize ans.»

Et lorsque l'on sait que c'est le dernier saut, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? «On ne sait jamais si c'est le dernier ou pas. C'est un sentiment mitigé au final. Mais le plus important, c'est le respect des autres. De certains de ces athlètes qui sont devenus des amis.»

Quand on lui demande s'il y a un message qui l'a plus touché que les autres, le Sainte-Crix ne parvient pas à choisir : «Je me souviendrai de tous les messages reçus cette semaine, ça fait du bien de recevoir autant d'amour.»

Et sa famille est-elle triste de le voir arrêter ou heureuse de pouvoir en profiter davantage ? «Ils sont forcément déçus parce que c'était devenu une aventure familiale, mais je vais pouvoir passer plus de temps avec eux. Au final, c'est un feeling étrange mais beau.»

Pas question par ailleurs d'avoir des regrets avec la perspective des JO de Paris l'an prochain : «J'ai trop mal au pied. Sur une compétition comme ça, ça passe, mais pour une saison complète, c'est trop contraignant. J'aurais dû me faire opérer, mais après la pause aurait été très longue.»

jfd, ats