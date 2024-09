Marc Hirschi continue à faire le plein de confiance en vue des championnats du monde à domicile. Le Bernois poursuit son impressionnante série de succès en remportant sa huitième victoire de la saison lors du Mémorial Marco Pantani.

Marc Hirschi a remporté le #memorialmarcopantani devant Lorenzo Milesi et Vincnzo Albanese #MemorialPantani pic.twitter.com/Wo1uWfZkBj — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) September 14, 2024

ATS

Hirschi s'est imposé au sprint devant les locaux Lorenzo Milesi et Vincenzo Albanese dans la course d'un jour italienne qui menait sur près de 196 km de Cesena à Cesenatico sur la côte Adriatique. Dimanche et jeudi, le Bernois de 26 ans, qui passera la saison prochaine de UAE Emirates à l'équipe suisse Tudor, s'était à chaque fois imposé en solitaire en Toscane.

Si l'on ajoute ses victoires à la classique de San Sebastian et à la Bretagne Classic, Hirschi est invaincu depuis cinq courses. Son grand objectif cet automne demeure la course sur route des championnats du monde le 29 septembre à Zurich.

