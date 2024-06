Le sprinter britannique Mark Cavendish (39 ans) a été anobli. Le co-recordman de victoires d'étapes sur le Tour de France a été fait chevalier à l'occasion de la parade d'anniversaire du roi Charles III.

Le cycliste de l'île de Man, qui totalise avec le légendaire Eddy Merckx 34 victoires sur la Grande Boucle, est toujours en activité. Il a retardé sa retraite sportive dans l'espoir de battre ce record. Le coureur de l'équipe Astana a prévu de prendre le départ du Tour de France, qui s'élancera de Florence le 29 juin et s'achèvera à Nice le 21 juillet.

«C'est avec une grande humilité que je suis honoré par Sa Majesté le Roi», a déclaré le désormais «Sir» Cavendish. «Cela a toujours été une grand privilège de représenter mon pays, et voir le cyclisme, le sport, le passe-temps et le mode de transport auquel j'ai donné ma vie, se développer en Grande-Bretagne tout au long de ma carrière m'a procuré une joie et une fierté inouïes», a ajouté le champion du monde sur route 2011.

