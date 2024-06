Morgane Métraux et Albane Valenzuela tiennent la forme. La Vaudoise et la Genevoise ont toutes les deux terminé dans le top 10 du tournoi de Galloway, comptant pour le LPGA Tour, se classant respectivement 5e et 9e.

Morgane Métraux a pris la 5e place au tournoi de Galloway (archive). IMAGO/ZUMA Wire

ATS

Ce top 5, son troisième au total sur ce circuit, permet à Morgane Métraux de prendre une option sur la qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Victorieuse sur le Ladies European Tour deux semaines plus tôt, la Lausannoise a progressé de neuf places dimanche dans le New Jersey pour échouer au final à seulement trois coups de la gagnante, la Suédoise Linnea Strom.

Albane Valenzuela est quant à elle quasiment assurée de se rendre aux Jeux olympiques, souligne Swiss Golf dans un communiqué. La Genevoise aurait pu faire encore mieux qu'un 9e rang à Galloway, mais sa troisième journée s'est moins bien déroulée (71, soit dans le par) alors qu'elle avait auparavant rendu de brillantes cartes de 65 et 68.

ATS