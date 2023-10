A 37 ans, Nino Schurter continue de briller. Le Grison a remporté la Coupe du monde pour la neuvième fois, ce qui constitue un record. Toujours au top. Schurter vieillit comme un bon vin.

A Mont-Sainte-Anne, le vétéran suisse, un peu diminué par un refroidissement, a su assurer l'essentiel en prenant un 14e rang suffisant pour s'adjuger une fois encore le général. Il ne s'est pas laissé abattre par un départ raté et un saut de chaîne.

Pour gagner la Coupe du monde, il faut de la constance au plus haut niveau. Tout comme pour obtenir à 37 ans une treizième médaille mondiale. Mais pour Schurter, le point fort de sa saison reste son 34e succès en Coupe du monde, conquis à domicile à Lenzerheide. Il avait fait secrètement de cette course son grand objectif. Depuis, il a ajouté une 35e victoire à son palmarès pour devenir l'unique recordman devant le Français Julien Absalon.

Objectif Paris 2024

Les Jeux olympiques de Paris, l'été prochain, ne sont plus très loin, et Nino Schurter y pense sans doute déjà. Ce rendez-vous devrait constituer sa dernière grande course. Il possède déjà la collection entière de médailles olympiques (or en 2016, argent en 2012, bronze en 2008), mais ne serait pas opposé à en obtenir une supplémentaire.

Même s'il ne domine plus la concurrence comme à ses plus beaux jours, il reste toujours un candidat aux premières places. A Paris, il faudra compter avec lui. Thomas Pidcock et Mathieu van der Poel, deux champions éclectiques qui brillent aussi sur la route et en cyclocross, sont conscients qu'ils devront garder un oeil sur le légendaire Grison, dont l'amour pour le VTT reste intact. Il a toujours autant de plaisir à s'entraîner durement, malgré l'aspect parfois répétitif.

Avec l'âge, Schurter a aussi appris à mieux apprécier et savourer les succès. C'est pourquoi cette neuvième Coupe du monde prendra une place particulière dans son armoire à trophées.

