Noè Ponti a décroché son deuxième titre mondial en petit bassin vendredi soir à Budapest. Sacré deux jours plus tôt sur 50 m papillon, le Tessinois a cueilli l'or sur 100 m 4 nages. Et ce n'est peut-être pas terminé puisqu'il fait figure de favori sur 100 m papillon aussi.

Noé Ponti a cueilli l’or à Budapest. KEYSTONE

Keystone-SDA, ld, ats ATS

Auteur d'un nouveau record du monde en finale du 50 pap' (21''32), Noè Ponti se contentera d'un record des championnats du monde sur 100 m 4 nages. Il a réalisé 50''33, améliorant aussi de 0''06 son record national établi le 31 octobre en Coupe du monde à Singapour. «J'ai déjà deux titres. Je vais savourer», a-t-il lâché.

Le médaillé de bronze olympique 2021 du 100 m papillon a survolé les débats dans cette finale pour signer le 9e chrono de l'histoire sur 100 m 4 nages, à 0''41 tout de même du record d'Europe de Léon Marchand. Il a devancé de 78 centièmes son dauphin, l'Autrichien Bernhard Reitshammer.

«Pas facile de me concentrer»

Sa moisson n'est sans doute pas terminée. Ponti avait décroché 20 minutes plus tôt son ticket pour la finale du 100 m papillon, dont il sera le favori samedi. Le Tessinois - qui a en revanche renoncé au 50 m libre - a signé le meilleur temps des demi-finales (48''89) en produisant son effort sur la dernière longueur.

«Ce n'était pas facile de me concentrer sur le papillon puis sur le 4 nages. J'avais peu de temps et je voulais bien faire dans ces deux courses. Et j'ai dû nager vite pour aller en finale sur 100 pap'», a-t-il relevé au micro de Swiss Aquatics. «Mais j'ai pu tout donner sur 100 m 4 nages, et j'ai super bien nagé», s'est-il réjoui.

Bollin 8e

Thierry Bollin n'avait en revanche pas signé d'exploit en finale du 50 m dos en début de soirée. Le Bernois de 24 ans a pris la 8e et dernière place, en 22''97. Il est resté à 0''26 de son record national, établi en demi-finale jeudi.

Médaillé de bronze dans la discipline lors des Européens 2023 en petit bain, Thierry Bollin n'a aucun regret à l'issue de sa première finale intercontinentale. Il aurait dû nager en 22''56 ou mieux pour se hisser sur le podium.

Troisième Helvète en lice vendredi dans la Duna Arena de la capitale hongroise, Louis Droupy a par ailleurs très nettement échoué sur le 200 m brasse. Le Vaudois a dû se contenter du 33e temps des séries en 2'12''78.