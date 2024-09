Joel Embiid a signé un nouveau contrat avec les Philadelphia 76ers qui lui rapportera 193 millions de dollars (164 millions de francs) jusqu'en 2028, selon plusieurs médias américains. Son nouveau contrat comprend en outre une prolongation de son contrat d'une saison supplémentaire qu'il pourra lui-même activer, a rapporté l'agence de presse américaine AP.

Joel Embiid lors des JO 2024 à Paris. KEYSTONE

ATS

«Je veux jouer ici pour le reste de ma carrière. J'aime cette communauté et tout ce que vous m'avez donné, à moi et à ma famille», a écrit le joueur américano-franco-camerounais sur les réseaux sociaux. Les 76ers n'ont plus remporté le titre depuis 1983. Embiid, qui joue à Philadelphie depuis 2014, veut mettre fin à cette disette.

jos