Le Belge Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Pologne. Il avait déjà levé les bras lors de la 1re étape. Le Danois Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) reste leader.

The winner of Stage 3 of the 81st Tour de Pologne is Thibau Nys (Lidl-Trek) ! CONGRATULATIONS!

2 - Diego Ulissi

3 - Wilco Kelderman pic.twitter.com/AWXOC8M1tx — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 14, 2024

ATS

Au terme des 156,5 km vallonnés entre Walbrzych et Duszniki-Zdroj, Nys – vainqueur d'étape cette année tant sur le Tour de Romandie que sur le Tour de Suisse – a devancé l'Italien Diego Ulissi et le Néerlandais Wilco Keldermann. Vingegaard a fini 9e dans le même temps, ainsi que les Suisses Yannis Voisard (14e) et Jan Christen (15e).

Au général, Vingegaard possède 19 secondes d'avance sur Ulissi et 20 sur Keldermann. Voisard est 8e à 49 secondes et Christen 11e à 57 secondes. Jeudi, la 4e étape entre Kudowa-Zdroj et Prudnik sera longue de 195,3 km et devrait encore convenir aux puncheurs.

ats