Le Belge Patrick Lefevere quittera le 31 décembre prochain son poste de CEO de l'équipe Soudal-Quick Step. Il part «le coeur léger» en laissant «un beau bébé de 23 ans» à son successeur Jurgen Foré, a-t-il affirmé en conférence de presse.

La décision de quitter la tête de l'équipe qu'il a fondée en 2003 a été prise «voici quelques semaines», a expliqué le manager âgé de 70 ans. «Ce n'est pas un départ forcé qui a été décidé hier ou un jour avant. Je suis allé en Suisse pour discuter avec Zdenek Bakala (NDLR: le principal actionnaire de l'équipe) et nous avons pris cette décision ensemble», a-t-il poursuivi.

Dans un peloton au budget toujours plus important, le patron belge a ressenti ces dernières saisons une plus grande charge de travail sur ses épaules. «Je ne vais pas mentir: je ressens physiquement que je ne suis plus la même personne qu'il y a vingt ans. L'équipe est devenue si grande, avec l'arrivée de l'effectif féminin notamment. Il y a plus d'une centaine de personnes à gérer. Cela devenait beaucoup», a expliqué celui qui est actif dans le cyclisme depuis 55 ans.

Lefevere s'en va donc «le coeur léger après s'être assuré que le mécène Zdenek Bakala «investira encore dans l'équipe dans les prochaines années». Patrick Lefevere a fondé l'équipe qui s'appelle aujourd'hui Soudal Quick-Step en 2003. Elle est devenue l'une des formations les plus puissantes du peloton.

Son successeur sera son compatriote Jurgen Foé (54 ans), qui était jusqu'à présent COO, directeur opérationnel de l'équipe. «Je suis à la fois fier et humble», a-t-il confié «Je vais essayer de tout faire pour poursuivre le succès de Patrick, mais à ma manière. Je ne veux pas être la mauvaise copie d'une autre personne. Et je n'hésiterai pas à demander conseil à Patrick si nécessaire».

Le plus grand défi de Foré sera sans doute de conserver Remco Evenepoel parmi son effectif ces prochaines saisons. Le double champion olympique de Paris 2024 est régulièrement approché par des équipes au budget plus important que celui de Soudal.