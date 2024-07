Les deux étapes du Tour de France ce week-end dans les Pyrénées ont souri à Tadej Pogacar. Le Slovène s'est imposé en solitaire tant au Pla d'Adet samedi qu'au Plateau de Beille dimanche.

ATS

Il a ainsi largement renforcé son maillot jaune. En devançant Jonas Vingegaard de 39 secondes lors de la 14e étape, puis de 1'08 lors de la 15e, Pogacar a porté son avance au général sur le Danois à 3'09. Meilleur des autres, le Belge Remco Evenepoel se retrouve à 5'19. Pogacar compte désormais 14 victoires d'étapes sur la Grande Boucle, dont la moitié acquise dans les Pyrénées!

Belle option

Même si la route sera encore longue et truffée de difficultés jusqu'à l'arrivée à Nice dimanche prochain, le Slovène a pris une belle option sur la victoire finale. Il semble très bien placé pour signer le premier doublé Giro - Tour depuis celui de Marco Pantani en 1998.

«Ça commence à sentir bon. J'ai désormais une avance confortable, il faudra rester concentré pendant les six dernières étapes et conserver cette même mentalité», a déclaré le maillot jaune après son nouveau coup de force.

«Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle position à la fin de la deuxième semaine. Je suis très content de ma forme. Souvent je souffre dans la chaleur, mais aujourd'hui j'ai connu une journée incroyable», s'est-il réjoui.

L'étape dominicale de 197,7 km, partie de Loudenvielle, proposait un imposant menu avec quatre cols avant la terrible montée finale (15,8 km à 7,9% de moyenne). Les favoris n'ont pas bougé avant ce juge de paix.

Dominé samedi, Jonas Vingegaard, qui avait soif de revanche, a fait rouler son équipe durant toute la journée. Le Danois a attaqué à 10,5 km de l'arrivée, mais Pogacar a pris sa roue. Vingegaard a mis un gros rythme et les deux hommes ont vite rejoint et dépassé les échappés.

Attaque tranchante

A un peu plus de 5 km du but, le maillot jaune - qui n'avait pas pris le moindre relais - a lancé à son tour une attaque tranchante, à laquelle son rival n'a pas pu répondre. Pogacar a dès lors régulièrement creusé l'écart pour franchir la ligne avec 1'08 d'avance sur Vingegaard et 2'51 sur Evenepoel. Les Français n'ont pas pu s'illustrer pour le 14 juillet: le meilleur d'entre eux, Guillaume Martin, a pris la 20e place de l'étape à 13'31.

Lundi, les coureurs bénéficieront du deuxième et dernier jour de repos. Il sera le bienvenu pour récupérer après cette étape courue sous la canicule: le mercure indiquait en effet 34 degrés au pied de la dernière montée.

ats