Double tenante du titre, la Suisse aura fort à faire pour signer la passe de trois mercredi dans le relais mixte des Mondiaux de Zurich. Elle n'endossera pas le rôle de favorite, mais peut néanmoins viser le podium.

Lors des deux dernières années, les Suisses alignaient Stefan Bissegger, Stefan Küng, Mauro Schmid, Elise Chabbey, Nicole Koller et Marlen Reusser. Mais seuls Bissegger et Chabbey seront en lice mercredi. Les Helvètes seront ainsi notamment privés de leurs locomotives que sont Stefan Küng – qui se ménage en vue de la course en ligne de dimanche – et Marlen Reusser, malade depuis plusieurs mois. Schmid a aussi décidé de récupérer avant dimanche, alors que Nicole Koller ne fait pas partie de la sélection.

Par contre, Noemi Rüegg, 7e des Jeux olympiques, sera dans l'équipe. «Sans Marlen, nous ne serons pas les favoris, c'est clair. Mais ce n'est pas si mauvais, on pourra aller au départ sans pression», a-t-elle expliqué. Jasmin Liechti, médaillée d'argent sur le chrono M23, aura aussi un rôle à jouer.

Parcours très technique

Bissegger sera lui accompagné côté masculin par Johann Jacobs et Fabian Weiss. «Le parcours est très technique, avec beaucoup de virages et cela devrait nous convenir», selon Jacobs.

Chaque trio devra effectuer un tour de 27 km sur le «City Circuit» qui sera aussi utilisé ce week-end pour les courses élite en ligne. Le trio masculin s'élancera en premier. Dès que le deuxième coureur aura franchi la ligne d'arrivée, le trio féminin partira à son tour.

Les Suisses entameront leur course à 16h08, en dernier. Les favoris seront les Italiens, emmenés par Filippo Ganna et Edoardo Affini, respectivement médaillés d'argent et de bronze du contre-la-montre de dimanche.

