Remco Evenepoel fait le show... balle au pied !

⚽️ Aún conserva el toque @EvenepoelRemco, jugando con los jugadores del @RealZaragoza @VictorMollejo7 y @luislopma



⚽️ Remco still has football skills! With the Real Zaragoza Players Victor Mollejo and Lluís López#LaVuelta23 pic.twitter.com/56kacNGijB