Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a repris la tête de la 10e édition du Vendée Globe mardi au pointage de 07h00 devant Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) qui menait depuis le 2 décembre.

Yoann Richomme a repris la tête du Vendée Globe ce mardi 17 décembre. IMAGO

Keystone-SDA ATS

Richomme fondait sur Dalin depuis quelques jours en ce début de traversée de l'océan Pacifique et il comptait près de huit milles nautiques d'avance sur son concurrent à 07h00 mardi. Troisième, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) naviguait à 48 milles de la tête.

Dalin s'était installé en tête de la flotte le 2 décembre et avait dans un premier temps été menacé par Simon, tandis que Richomme était relégué à plus de 500 milles dans la tempête australe.

Mais ces derniers, jours, Richomme affichait une vitesse moyenne nettement supérieure et avait repris la deuxième place le 14 décembre. Encore deuxième au pointage de 03h00 mardi, il était enfin devant quatre heures plus tard.

Deux abandons ont été officiellement enregistrés ces dernières heures: le Hongrois Szabolcs Weöres (New Europe) et la Britannique Pip Hare (Medallia).

Weöres était bon dernier de la course et a décidé d'abandonner lundi en fin de journée, deux jours après une avarie survenue au large de l'Afrique du Sud. Peu de temps plus tard, c'est Hare qui a dû se résoudre à l'inéluctable, après avoir démâté dimanche.