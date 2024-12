Intouchable cette saison, le Slovène Tadej Pogacar a remporté vendredi à Paris le Vélo d'or, récompensant le meilleur coureur cycliste de l'année 2024. La Belge Lotte Kopecky a été couronnée chez les femmes.

Tadej Pogačar remporte le Trophée Eddy Merckx du meilleur classicman de l'année carré ça lui fera un trophée de plus pour caler une porte pic.twitter.com/CVjMeFcV4N — Cycling Legend (@CyclingLegend_) December 6, 2024

ATS

Déjà primé en 2021, Pogacar, qui a écrasé la saison avec notamment des victoires dans le Tour de France, le Tour d'Italie et lors des Mondiaux de Zurich, succède au Danois Jonas Vingegaard au palmarès de ce prix organisé par Vélo Magazine et considéré comme le plus prestigieux du cyclisme.

Lotte Kopecky, qui est devenue championne du monde et a remporté Paris-Roubaix, est récompensée pour la première fois et succède à la Néerlandaise Demi Vollering. Pogacar et Kopecky décrochent aussi le prix Eddy Merckx de meilleurs coureurs de classiques, selon le vote d'un jury international de 40 journalistes spécialisés.

C'était la deuxième fois que le trophée du Vélo d'or, décerné tous les ans depuis 1992 (2022 pour les femmes), était remis lors d'une cérémonie au pavillon Gabriel, sur les Champs-Elysées, sur le modèle du Ballon d'or en football. Au total, neuf trophées ont été décernés, en présence de Pogacar.

Le premier Prix Gino Mäder

Cette édition du Vélo d'or a également été celle de la première attribution du Prix Gino Mäder. Ce trophée récompensant des actions solidaires ou un engagement pour des causes sociétales porte le nom du coureur helvétique, décédé tragiquement après une chute lors du Tour de Suisse 2023. Il a été décerné à l'Espagnol Luis Angel Maté pour son implication sur les questions environnementales.

ATS