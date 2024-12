Une peine de 18 mois de prison avec sursis a été requise mardi à Tarbes contre un jeune joueur de rugby pour un plaquage qui avait laissé tétraplégique un de ses adversaires lors d'un match scolaire il y a deux ans.

"À 18 ans, on ne devrait pas vivre des choses comme ça."

AFP Nicolas Larchevêque

Ce mercredi 14 décembre 2022, un match de rugby à sept opposant deux lycées des Hautes-Pyrénées touche à sa fin quand Mathias Dantin, 17 ans à l'époque, est victime d'un mauvais plaquage. Le jeune homme touché aux cervicales ne se relève pas.

Depuis, diagnostiqué «tétraplégique incomplet», il vit en fauteuil roulant automatisé, a-t-il expliqué dans une vidéo du quotidien La Dépêche du Midi, précisant avoir perdu l'usage de ses membres inférieurs et ne jouir que d'une mobilité très partielle de ses bras.

A la barre du tribunal correctionnel de Tarbes, le jeune homme? qui a reçu le soutien du XV de France ou de certains joueurs du Stade toulousain, est venu demander que son préjudice soit pleinement reconnu et justement indemnisé.

«Un joueur dont j'avais déjà remarqué le côté agressif»

«J'ai subi une agression. C'est un joueur dont j'avais déjà remarqué le côté agressif lors d'un précédent tournoi UNSS (Union nationale du sport scolaire). Comme moi, il jouait en club et avait un niveau supérieur aux autres élèves. Il voulait le montrer (...) Et à force de vouloir montrer, quand on ne maîtrise pas, il arrive ce qu'il m'est arrivé».

Face à lui, le prévenu âgé de 20 ans s'est défendu de toute violence volontaire. «Depuis cet accident, le rugby c'est fini pour moi. C'est même devenu compliqué de regarder un match», a-t-il expliqué au tribunal. Son avocat Me Pascal Nakache a évoqué «un geste maladroit et dramatique» mais «qui n'a aucun moment voulu blesser la victime».

Le drame avait poussé à l'époque l'UNSS à suspendre pendant un mois la pratique du rugby sous son égide. À l'issue des débats, le mis en cause a tenu à rendre hommage à la victime. «J'admire sa force et son courage. Je suis désolé.» Jugement attendu le 18 février.