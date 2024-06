Titrée, puis disqualifiée avant de recevoir finalement l’or !

Ce fut l'ascenseur émotionnel pour Alice Finot et l'équipe de France d'athlétisme dimanche soir aux championnats d'Europe à Rome. Vainqueure du 3’000 mètres steeple après une course parfaitement gérée, la Française a d'abord été disqualifiée, puis finalement reclassée.

Alice Finot avait eu le temps de célébrer longuement sa victoire sur la piste auprès de ses proches venus l'encourager par dizaines, et de passer en zone mixte, lorsque la Fédération européenne d'athlétisme a actualisé ses résultats, disqualifiant ainsi la coureuse de fond de 33 ans.

La raison? Deux appuis posés sur la ligne blanche intérieure au passage d'une rivière et donc une réclamation de la Fédération allemande, dont l'athlète Gesa Felicitas Krause avait fini deuxième. La Fédération française d'athlétisme (FFA) a protesté à son tour et à l'issue d'interminables allers-retours, Alice Finot a définitivement retrouvé son titre, comme l'a annoncé la FFA à 00H20, plus de deux heures après la course.

«Ca ne gâche pas la fête, elle était d'autant plus forte», a réagi Alice Finot. En apprenant la nouvelle, «je suis dans le doute et surtout dans l'attente. Je ne panique pas, mais je reste en stand-by. J'étais éteinte à ce moment-là», a-t-elle raconté. «Ca a été des minutes assez longues mais j'ai essayé de garder espoir parce que je sais que j'ai une bonne étoile.»

Une disqualification aurait été une immense douche froide pour la coureuse de fond à la progression météorique depuis qu'elle a commencé sur le tard l'athlétisme. Médaillée de bronze européen sur 3’000 m en salle en 2021, elle faisait logiquement figure de favorite dimanche soir à Rome après sa cinquième place mondiale à Budapest à l'été 2023 et voulait décrocher «l'or ou rien» à Rome.

Dans une course tactique, elle a pris la tête à 400 mètres de l'arrivée et a fait parler sa vitesse en fin de course. En passant la ligne en 9 min 16 sec 22, elle a devancé l'Allemande Krause et la Britannique Elizabeth Bird. De bon augure à moins de deux mois des Jeux de Paris. «Je prends une énorme confiance dans ma tactique, dans mon placement et dans mon finish», avait réagi Alice Finot après sa course, pas au courant que son titre était alors menacé.