L'ex-athlète Tatyana Tomashova, double championne du monde et double vice-championne olympique du 1500 m, s'est vu infliger mardi dix ans de suspension pour une nouvelle violation des règles antidopage. La Russe perd également sa médaille d'argent olympique obtenue à Londres en 2012.

Désormais retraitée des pistes, la spécialiste du demi-fond, âgée de 49 ans, a été sanctionnée après une nouvelle analyse fin 2021 de deux contrôles réalisés hors compétition, les 21 juin et 17 juillet 2012. Ceux-ci ont révélé la présence de stéroïdes anabolisants interdits par la réglementation, explique le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans un communiqué.

Or, Tatyana Tomashova, avec six autres athlètes russes, avait déjà été condamnée en 2008 à deux ans de suspension pour «substitution frauduleuse d'urine» et privée des JO 2008 après avoir décroché l'argent du 1500 m quatre ans plus tôt à Athènes. L'arbitre unique du TAS lui a donc infligé une sanction alourdie, soit dix ans de suspension à compter de ce mardi, ainsi que l'annulation de tous ses résultats entre le 21 juin 2012 et le 3 janvier 2015.

Dans la capitale britannique, la double championne du monde du 1500 m (2003, 2005) avait initialement pris la 4e place avant d'être reclassée à la faveur de la disqualification des Turques Çakir Alptekin et Gamze Bulut pour dopage... La Bahreinie Maryam Yusuf Jamal demeure en or, alors que l'Ethiopienne Abeba Aregawi et l'Américaine Shannon Rowbury pourraient se voir respectivement attribuer l'argent et le bronze, une décision qui relève du CIO.

