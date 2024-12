Anthony Jeanjean, médaillé de bronze aux Jeux de Paris en BMX Freestyle, renonce aux prochains Mondiaux en raison d'un état de fatigue et d'une «perte de repères» dans l'espace qu'il détaille dans le quotidien L'Equipe mercredi.

AFP Gregoire Galley

Le Français de 26 ans, numéro un mondial de la discipline, ne participera pas aux Championnats du monde d'Abu Dhabi du 17 au 21 décembre car «(son) corps a dit stop». Il a pris sa décision après une chute survenue à l'entraînement à Antibes début décembre.

«Tout se passait bien et puis à l'entrée dans une courbe, j'ai eu comme un vertige. J'ai eu ce moment où mon cerveau a eu du mal à faire le lien entre ce que je voulais faire et ce qu'il fallait faire. Je suis tombé à cause de ça. Rien de grave, je ne me suis pas fait mal, même si c'était une chute plutôt impressionnante. Mais je me suis dit +Wow, c'est chaud+», explique-t-il dans un entretien publié sur le site du quotidien sportif.

Il compare ces pertes de repères aux «twisties» dont a été victime la gymnaste superstar américaine Simone Biles et qui l'avait contrainte à une longue pause.

«Me pointer aux Championnats du monde pour ne pas me sentir bien, risquer de me blesser, être frustré car je ne peux pas me donner à 100%, il n'y a aucun intérêt», ajoute Jeanjean. «J'ai décidé de me focaliser plus sur ma santé et mon repos pour (...) tout péter» l'année prochaine, promet-il.