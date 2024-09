Le coureur kazakh de l'équipe réserve d'Astana Ilkhan Dostiyev a été contrôlé positif à un produit dopant en juillet. Il a été suspendu par l'UCI, a annoncé la formation mardi.

Ilkhan Dostiyev a été contrôlé positif à un produit dopant en juillet et a été suspendu par l'UCI. IMAGO/Sirotti

«Le coureur a admis avoir utilisé la substance interdite et a fourni des explications à l'équipe et à l'UCI. Ilkhan Dostiyev a été immédiatement suspendu, et son contrat a été résilié», écrit la formation de développement de l'équipe World Tour Astana dans un communiqué.

Selon la liste des coureurs suspendus provisoirement par l'UCI en raison d'une potentielle ou apparente infraction aux règles antidopage mise à jour lundi, Dostiyev a été contrôlé positif le 30 juillet au Cera, de l'EPO de troisième génération qui stimule la production de globules rouges. Il participait alors au Tour du Hainan en Chine.

«Nous avions de grands espoirs pour lui»

Le cycliste, âgé de 22 ans, faisait partie des coureurs prometteurs de l'équipe réserve d'Astana, dont la formation principale est cornaquée par l'ancien coureur kazakh Alexandr Vinokourov. Dostiyev s'était notamment illustré en prenant la deuxième place du classement général du Tour du Rwanda en février dernier.

«Nous avions de grands espoirs pour lui», a déclaré Alexandr Shushemoin, directeur des sports de l'Astana Qazaqstan Development Team dans un communiqué, avant d'ajouter: «Je peux assurer avec certitude qu'Astana Qazaqstan Development Team n'a aucun lien avec cet incident.»

