Un entraîneur accusé de viols sur mineure et actes de torture et de barbarie

L'entraîneur de l'équipe de première division féminine du Volley-ball pays viennois, en Isère, a été mis en examen à Mulhouse (Haut-Rhin) et incarcéré, pour viols sur mineure et actes de torture et de barbarie, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Le volley français est sous le choc (photo d'illustration). IMAGO

AFP Clara Francey

Maximilien de Parmentier, âgé de 37 ans, est en détention provisoire depuis jeudi. La victime, aujourd'hui âgée de 18 ans et qui a subi ses agressions depuis ses 13 ans, évoque des relations perverses et sadomasochistes. Elle a déposé plainte au commissariat de Mulhouse au mois de juillet. «A ce jour, une seule victime a été identifiée», selon le parquet de la ville haut-rhinoise.

«Les enquêteurs ont bien sûr travaillé sur son environnement et notamment les clubs de volley-ball dans lesquels il a pu officier. Il a été mis en examen pour viols sur mineure et actes de torture et de barbarie. Il avait semble-t-il des fantasmes de nature sadomasochiste qu'il lui imposait depuis ses 13 ans. La très jeune victime ne partageant pas ce fantasme a subi des actes de sadisme. Cette jeune majeure est aujourd'hui détruite. L'homme a partiellement reconnu les faits», précise la même source.

Les faits dénoncés par la victime se seraient déroulés sur une longue période, de ses 13 ans à ses 17 ans. Ce sont les enquêteurs du service interdépartemental de la police judiciaire de Mulhouse (SIPJ) qui ont travaillé sur le dossier et procédé mardi à l'interpellation de l'homme à son domicile, dans le Rhône.

À la base de la création du VC Valenciennes en 2015 et originaire du Nord, cet entraîneur de volley-ball venait de s'engager avec le club isérois du Pays viennois, dont l'équipe évolue en première division.

Selon une source proche de l'enquête, les faits auraient débuté dans la Drôme, où le coach a officié pendant six années au club de Romans-sur-Isère, avant de se poursuivre, jusqu'à il y a peu en Alsace, à Mulhouse.